Cia. livre registra trabalho em livro A Cia. Livre, dirigida por Cibele Forjaz, acaba de lançar o livro Caderno Livre Noz - Raptada Pelo Raio. A publicação integra a coleção Caderno Livre - Noz, Volume 2, tem 210 páginas e foi organizada por Lúcia Romano e Pedro Cesarino. A obra também tem textos dos atores da companhia e de convidados. A edição do livro é um registro do processo de criação do espetáculo Raptada pelo Raio, que entrou em cartaz em 2009. Atualmente, o grupo está trabalhando em seu próximo espetáculo, Édipo & Anti-Édipo. No valor de R$ 15, o livro pode ser comprado pelo telefone 3257-6652. A companhia conseguiu publicar o livro por meio da Lei de Fomento ao Teatro.