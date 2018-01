Cia. Elevador realiza 2ª Mostra Universitária de teatro A Cia. Elevador de Teatro Panorâmico promove a 2.ª Mostra Universitária do Espaço Elevador. O evento, que começa hoje e vai até o dia 12 de fevereiro, tem a participação de grupos da Universidade Federal de Santa Maria - RS, Universidade Federal de Goiás, Unicamp e Universidade do Estado de Santa Catarina. As apresentações, que são gratuitas, ocorrem de quinta-feira a domingo na sede da Cia. Elevador (Rua Treze de Maio, 222, telefone 3477-7732), sempre com uma universidade convidada. O objetivo é oferecer espaço aos futuros profissionais de teatro advindos das universidades para que apresentem seus espetáculos teatrais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.