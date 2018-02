Cia. Elevador festeja 10 anos com peça de Shakespeare Se em suas tragédias Shakespeare expõe nossa face mais sombria - nosso pendor para o mal e o terrível -, as peças cômicas são o lugar em que ele reafirma certa fé no humano. "É como se ele nos desse um voto de confiança", comenta Marcelo Lazzaratto, diretor da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, que abre hoje sua temporada de "Do Jeito Que Você Gosta", tradução de "As You Like It", uma das mais festejadas comédias shakespearianas.