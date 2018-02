Cia Elevador faz leituras no CCBB Como parte do programa Dramaturgias Urgentes, a Cia Elevador de Teatro Panorâmico realizará leituras dramáticas de seis textos no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O evento ocorre hoje e na próxima quinta-feira, dia 26, sempre às 19h30. Sob o tema A Nova Classe Média Brasileira: Os Emergentes, as peças serão lidas pelos atores da Cia Elevador de Teatro Panorâmico, tendo direção de Marcelo Lazzaratto. O programa de hoje é formada pelos textos Os Inesteriotipáveis, de James Hermínio; Produtos Perecíveis, de Flavio Goldman; e A Visita, de Joca Monteiro. Entrada gratuita. O CCBB fica na Rua Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651.