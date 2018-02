Cia. Elevador comemora dez anos com Shakespeare

Se em suas tragédias Shakespeare expõe nossa face mais sombria - nosso pendor para o mal e o terrível -, as peças cômicas são o lugar em que ele reafirma certa fé no humano. "É como se ele nos desse um voto de confiança", comenta Marcelo Lazzaratto, diretor da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, que abre hoje sua temporada de Do Jeito Que Você Gosta, tradução de As You Like It, uma das mais festejadas comédias shakespearianas.

A estreia marca os 10 anos da companhia, que aproveita a ocasião para inaugurar sua sede própria, na Bela Vista. E sinaliza, segundo o diretor, um desejo de "horizontalizar o discurso", falando para muitos. Acostumado a textos contemporâneos, o grupo se lança pela primeira vez a um clássico.

Solar e festivo é o tom da peça do bardo. E são esses os aspectos que Lazzaratto ressalta em sua encenação. Começa o espetáculo na penumbra. E vai aumentando a intensidade da iluminação e o vigor das interpretações conforme os personagens desarmam-se de seus preconceitos e se tornam mais tolerantes.

A história trata da saga de Rosalinda. Filha de um duque banido por seu irmão ganancioso, a jovem é obrigada também a exilar-se e, disfarçada de homem, parte da corte para uma floresta. Lá, estão outros personagens desterrados, entre eles o par romântico da heroína, Orlando. Entre confusões amorosas, porém, o que sobressai é a constatação do autor inglês: de que próximo da natureza o homem pode ser melhor. De que tudo pode confluir para o equilíbrio e o encontro. Como denotam os quatro casamentos no último ato. "Tem mais casamento que fim de novela", comenta Lazzaratto.

Ainda que muito conhecida, As You Like It foi raras vezes montada no Brasil. Sem encontrar uma tradução adequada, a Cia. Elevador conduziu ela própria uma nova versão. E musicou ainda seis dos poemas do texto, que são apresentados em cena como canções.

Do Jeito Que Você Gosta - Espaço Elevador. R. 13 de Maio, 222, 3477-7732. 6ª, 20h30; sáb., 20 h; dom., 19 h. R$ 30. Até 19/12.