Cia. de Dança de Baryshnikov traz turnê ao Brasil em julho Confirmada a presença da Cia. de Dança de Mikhail Baryshnikov para a noite de abertura do 25.º Festival de Dança de Joinville, dia 18 de julho, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, Santa Catarina. Depois de quase dois anos de negociações, o bailarino estréia sua turnê 2007 no ano em que o festival completa seus 25 anos de realização. Após a estréia, a companhia de Baryshnikov segue para o Rio e São Paulo. Do Brasil, Baryshnikov e seus bailarinos dão continuidade à turnê internacional. A turnê brasileira foi organizada pela produtora carioca Antares. Mais informações no site.