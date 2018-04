Cia. das Letras vence concorrência sobre obra de Jorge Amado

A Companhia das Letras venceu nesta terça-feira, 28, a concorrência entre oito editoras brasileiras para publicar a obra completa do escritor baiano Jorge Amado (1912-2001), 35 livros escritos entre 1931(O País do Carnaval) e 1997(O Milagre dos Pássaros). Publicar o autor de Gabriela, Cravo e Canela (1958) é, segundo o editor Luís Schwarcz, "uma felicidade enorme, a recuperação de um patrimônio nacional". Schwarcz ficou surpreso com o resultado da concorrência, pois a oferta da Companhia das Letras era inferior à das outras editoras (nem o editor nem a família autorizam a divulgação do valor). " Acho que eles gostaram mais de nosso projeto, que envolve parcerias com outras instituições, de campanhas educacionais à gravação de um disco". O trabalho editorial está sendo coordenado pelos historiadores Lilia Moritz Schwarcz e Alberto da Costa e Silva. São os seguintes os parceiros da editora no projeto, que recoloca os livros de Amado nas prateleiras em 2008: Sesc, Fundação Roberto Marinho, gravadora Biscoito Fino e a agência de publicidade AlmapBBDO,