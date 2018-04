Chuva no Rio prejudica show de Roberto Carlos

A chuva pesada que caiu por volta de 22h45, com cerca de uma hora de show, fez debandar muita gente que estava perto do palco, na área reservada aos convidados da Rede Globo de Televisão, que promovia o evento e o transmitiu quase ao vivo, com retardo de cerca de 15 minutos, tempo reservado para reparar possíveis falhas. Contrariado, Roberto interrompeu o show - que está previsto para sair em DVD este ano - por dez minutos, trocou algumas palavras com o maestro Eduardo Lages e resolveu sair do palco. Foi um desapontamento geral.

O público de Roberto é fiel até debaixo d?água e a maioria não arredou pé do estádio. Com a galera debaixo do aguaceiro, Roberto voltou e continuou. Na plateia vip ninguém mais ficou sentado nas cadeiras. Melhor para os fãs mais devotados, que puderam chegar bem perto do palco, dando muito trabalho aos seguranças. O roteiro do show não foi muito diferente do habitual. Como convinha à ocasião, Roberto repassou sucessos de seus 50 anos de carreira em blocos temáticos de canções sensuais, religiosas, românticas e bregas.

Erasmo Carlos aparece na parte final, dedicada à jovem guarda. Wanderléa, a mais exuberante das artistas sessentonas, junta-se a eles trajando botas douradas e sua indefectível minissaia, desta vez com mais brilho. Depois da queima de fogos em torno de todo o Maracanã, Roberto sai de cena como entrou, dirigindo o calhambeque azul. Nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto ele se apresenta em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, coberto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.