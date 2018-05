Chuva de estrelas francesas

O Festival Varilux ocorre a partir de amanhã em 22 cidades brasileiras. As aberturas em São Paulo (dia 8) e no Rio (9) contam com a presença dos artistas. No sábado, convidados assistem, no Rio, a uma projeção ao ar livre (no Forte do Leme) do cultuado Orfeu Negro, que Marcel Camus adaptou da peça Orfeu da Conceição, de Vinicius de Morais (e que ganhou a Palma de Ouro em 1959).

Catherine Deneuve estrela o filme de abertura - Potiche, de François Ozon (leia entrevista acima), que ganhou um acréscimo ao título. Virou Potiche: Esposa Troféu. A estreia nos cinemas será dia 24. Sandrine Bonnaire, além da retrospectiva, participa do lançamento de Xeque-Mate, de Caroline Bottaro. Audrey Tautou, eterna Amélie Poulain, faz a promoção de Uma Doce Mentira, de Pierre Salvadori.

A programação inclui dez filmes em pré-estreia, mais os títulos da retrospectiva e as exibições especiais. Também virão Yahima Torrès, atriz de Vênus Negra, e o diretor Alain Gagnol, de Um Gato em Paris. O festival é uma realização da Unifrance, com parcerias nacionais. A presidente da associação que promove o cinema francês, Régine Hatchondo, participa de encontros para debater coproduções.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS

Cinesesc; Reserva Cultural; Unibanco Arteplex. Programação: www.festivalcinefrances.com.