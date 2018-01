Chuva corta metade do show de Ivete Sangalo em SP O temporal que castigou São Paulo no início da tarde de sábado prejudicou a apresentação de Ivete Sangalo, que abriu o show da cantora Beyoncé, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O show de Ivete estava programado para começar às 20 horas e ter 1h40 de duração, mas Ivete cantou por 50 minutos. A cantora entrou no palco às 19h50 e logo que foi descer as escadas escorregou. Os telões colocados ao lado do palco foram levados para a manutenção e não estiveram presente ao show da baiana.