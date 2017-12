Churrasco encerra a 1.ª temporada de Gordo Visita João Gordo se despede nesta segunda-feira da primeira temporada do "Gordo Visita", da MTV, comendo um churrasco e fazendo rima na laje com o rapper Helião. O chúrras, como eles dizem, foi gravado em Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Gordo Visita vai ao ar às 22 horas. A série "Gordo Visita", que estreou em 12 de junho, teve apenas nove episódios iniciais e mostrou o desbocado VJ entrevistando celebridades em suas respectivas casas. Participaram do programa, entre outros, Alex Atala, Pitty e Zeca Pagodinho.