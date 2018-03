Chucky Berry toca hoje em São Paulo Chuck Berry toca hoje na casa de shows Via Funchal. Sua banda é curiosa: o baixista (James Lee Marsala) parece um daqueles corretores que se oferecem para comprar seu carro ali na Barão de Limeira. O tecladista (Robert Johnson Lohr) é um redneck típico. O guitarrista (seu filho, Charles Jr.) é um mestre-de-cerimônias. O baterista é emprestado - trata-se do brasileiro Samuel Correa (no ano passado, era outro brasileiro, Maguinho Alcântara).