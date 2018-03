Chuck Norris vira ídolo de soldados norte-americanos no Iraque O ator Chuck Norris, famoso por suas habilidades como lutador de artes marciais e por sua imagem de "cara durão", transformou-se em uma figura cultuada pelos militares dos Estados Unidos presentes no Iraque e em um herói improvável para alguns dos membros das forças de segurança iraquianas. Um pequeno santuário de papelão foi construído para Norris em uma base militar norte-americana de Bagdá, e frases elogiando a masculinidade do ator aparecem na parede de banheiros do Iraque e mesmo do vizinho Kuweit, disseram os soldados. "O caminho mais rápido para o coração de um homem está nos punhos de Chuck Norris", diz uma mensagem do santuário, montado com uma foto autografada do ator. Outras frases do tipo cercam a imagem. Conhecidas como as "verdades" sobre Chuck Norris, as afirmativas tornaram-se um fenômeno de Internet e várias delas aparecem no site www.chucknorrisfacts.com, entre as quais: "O Super-Homem usa o pijama de Chuck Norris" e "Não há armas de destruição em massa no Iraque, Chuck Norris mora em Oklahoma". O ator visitou o Iraque várias vezes e ganhou o título de fuzileiro honorário no ano passado. Cerca de 20 militares e integrantes das equipes de apoio com os quais a Reuters conversou foram capazes de citar ao menos uma "verdade" sobre Norris, apesar de vários deles nunca terem visitado o site. Os soldados norte-americanos presentes no Iraque afirmam que o apoio do ator a eles e sua imagem de invencibilidade o transformaram em um ídolo entre os militares. E insistem que as afirmativas exageradas e satíricas não pretendem ridicularizá-lo. "As piadas apenas contribuem para aumentar a lenda existente em torno dele. Elas não são ofensivas. Ele é um ícone", afirmou o sargento Joe Lindsay, em uma base de Falluja, na Província de Anbar (oeste do Iraque), que Norris visitou. Barbudo e musculoso, o ator tornou-se famoso ao lutar com Bruce Lee, a lenda do kung fu, no filme "O Vôo do Dragão" (1972). Mais tarde, filmes mostrariam Norris destruindo pencas de homens com um único chute. "Norris visitou o Iraque quando o nível de violência estava em seu pior patamar e outras celebridades retraíam-se. Ele é um dos nossos", afirmou Mark Braden, integrante do órgão de relações públicas das Forçar Armadas dos EUA. "Os fuzileiros adoram Chuck Norris. Ele é como uma lenda", disse a sargento Amy Forsythe, em Falluja. Os soldados citaram vários motivos para a popularidade dele. Alguns disseram gostar dos filmes do ator e de sua habilidade nas artes marciais -- Norris é um guru das artes marciais e vários de seus filmes possuem enredos envolvendo militares. Alguns elogiaram os valores cristãos e políticos de Norris. O ator deu apoio, recentemente, ao pré-candidato do Partido Republicano à Presidência dos EUA Mike Huckabee, apesar de, seguindo o espírito das "verdades" sobre Norris, haver boatos de que foi o político quem deu apoio ao ator. "Ele tem nos ajudado muito. O apelo dele consiste também em suas habilidades como lutador e em sua mera presença física. Acho que não conseguiria ficar um dia sem ouvir uma piada sobre Norris", afirmou o cabo Ricardo Jones, em Falluja.