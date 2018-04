Chuck Norris cria empresa de água engarrafada no Texas

O ator americano Chuck Norris criou sua própria companhia de água engarrafada, a CForce, cuja produção chegará no final de janeiro aos supermercados dos Estados Unidos.

Em declarações à Agência Efe, o vice-presidente e diretor de marketing da CForce, Tyler Norris, afirmou que as garrafas serão distribuídas no Texas através de vários supermercados a partir do final de janeiro e que em breve estarão disponíveis em duas conhecidas gigantes do varejo.

O executivo destacou que a água da marca do ator já pode ser adquirida através da Amazon e em várias lojas locais dentro do estado da estrela solitária, além de pelo próprio site da empresa.

A água provém de um aquífero natural situado em um rancho de propriedade do ator americano, que ganhou fama mundial após protagonizar junto com Bruce Lee o filme O Voo do Dragão há 45 anos.

Com 5.000 metros quadrados de espaço de produção, a CForce, que está situada na cidade texana de Navasota, a cerca de 115 quilômetros de Houston, é agora uma das maiores empresas privadas do setor no Texas.

Segundo o site da companhia, a água de suas garrafas "brota de uma fonte artesanal com o mesmo poder e a mesma intensidade que você esperaria de Chuck Norris", em alusão a seus papéis cinematográficos, e é filtrada através de uma rocha vulcânica que se formou há 23.000 anos.

Além disso, a empresa também destaca que uma parte das vendas das garrafas beneficia várias iniciativas ambientais e a Kickstart Kids, uma organização beneficente que tem como objetivo auxiliar jovens em risco de exclusão social através das artes marciais.