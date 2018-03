'Chuck and Larry' ultrapassa 'Harry Potter' nos cinemas do EUA

A comédia de Adam Sandler "I Now Pronounce You Chuck and Larry" arrancou 34,8 milhões de dólares do público norte-americano em seu primeiro fim de semana nos cinemas, derrubando o mais recente "Harry Potter" do primeiro lugar nas bilheterias, segundo estimativas feitas no domingo. "Chuck and Larry" traz Adam Sandler e Kevin James como bombeiros nova-iorquinos heterossexuais que se fazem passar por casal gay para ter direito aos benefícios sociais de parceiros domésticos. Apesar de não igualar-se às aberturas de alguns dos filmes anteriores de Sandler, o lançamento ressaltou o peso do ator nas bilheterias. "Tratamento de Choque", "O Paizão" e "Click," todos estrelados por Sandler, tiveram aberturas superiores a 40 milhões de dólares. Apesar disso, a Universal Pictures, distribuidora de "Chuck and Larry", se disse satisfeita com a performance do filme em sua estréia. "Harry Potter e a Ordem da Fênix", o quinto filme baseado na série de livros de J.K. Rowling sobre o menino mago britânico, caiu para a segunda posição em seu segundo fim de semana em cartaz nos EUA, vendendo 32,2 milhões de dólares em ingressos, enquanto o ansiosamente aguardado sétimo e último livro da série era lançado nas livrarias. De acordo com o site Box Office Mojo, a franquia de filmes "Harry Potter" já rendeu mais de 1,3 bilhão de dólares apenas nos EUA e Canadá. Estreou em terceiro lugar no fim de semana, com vendas de 27,8 milhões de dólares, o musical "Hairspray -- Em Busca da Fama", com John Travolta como cross-dresser e Michelle Pfeiffer no papel de produtora racista. Como o show bem sucedido da Broadway que o antecedeu, o filme foi inspirado na comédia de 1988 de John Waters. "Transformers", sobre robôs aliens, co-produzido pela Paramount e sua divisão DreamWorks, foi o quarto colocado no fim de semana (20,5 milhões de dólares). O filme de grande orçamento baseado na linha de brinquedos Transformers, que de carros e aviões se transformam em Autobots (os "mocinhos") e seus inimigos Decepticons, já acumula 263 milhões de dólares desde sua estréia, comparado com 207,5 milhões para "Ordem da Fênix." A animação computadorizada "Ratatouille" completa os Top 5 da bilheteria, com vendas de 11 milhões de dólares no fim de semana e total acumulado de 165,6 milhões.