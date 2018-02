Chucho impuros cubanos

No meio da tarde, em preparação para a estreia no festival de jazz de Enghien-les-Bains, a 50 km de Paris, o pianista cubano Chucho Valdés, de 70 anos, divide o palco com outra lenda da Ilha, a cantora Omara Portuondo, de 80 anos. Mais do que ensaiar, entretanto, ambos parecem se divertir com sua parceria, que acaba de resultar, na Europa, no disco, Omara & Chucho.

Omara diz a Chucho: "Vamos tocar Summertime? É um festival de jazz, não é mesmo? Vamos tocar algum jazz então para eles?", estimula a cantora, e ambos já engatam uma versão cheia de groove do clássico de George Gershwin. A primeira vez que Omara e Chucho se encontraram foi no antigo Tropicana cubano, cabaré dos anos 1940, ela como dançarina e cantora e ele como instrumentista. Em 1997, juntaram-se para gravar um disco pela primeira vez, o álbum Desafio.

Filho de outro grande mestre do instrumento, o nonagenário Bebo Valdés, Chucho vem ao Brasil há décadas, mas desta vez encara o desafio de montar um show com um jovem talento instrumental brasileiro, o bandolinista Hamilton de Holanda. "É muito efêmera essa coisa de encontros, mas eu gosto dessa provocação saudável", diz o bandolinista brasileiro Hamilton de Holanda, que acaba de conhecer Chucho, com quem tocará no Brasil em agosto, no Festival Telefônica Sonidos.

Jésus Dionisio "Chucho" Valdés nasceu em Quivicam, cidade rural ao Sul de Havana, e já ganhou 9 prêmios Grammy e lançou um número impreciso de discos, quase uma centena. "Dos que eu me lembro, são 80", diz o pianista. "Eu já ouvi Hamilton tocar. É um instrumentista extraordinário. Tenho grande admiração pelo Brasil, pelos músicos de sua terra. Eu sempre digo: se você quer uma harmonia extraordinária, vai aos Estados Unidos; se quer uma melodia fantástica, vai a Cuba. E, se você quer tudo isso, vai ao Brasil", elogia o músico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Com o grupo Irakere, nós motivamos uma revolução musical, incorporando a percussão afro ao jazz. Mas ali era uma revolução simples, sem muita complexidade musical. Agora eu estou levando uma nova revolução ao Brasil com o meu quinteto. Apuramos uma nova fórmula musical e, se vocês querem conhecê-la, vão ao show."

Ao contrário de músicos cubanos como Omar Sosa (leia abaixo) e Paquito d"Rivera, que são extremamente críticos em relação ao rumo da revolução, Chucho se abstém de comentar. Não fala jamais. "Não comento sobre política nunca. E não será agora que vou abrir uma exceção", avisa. Seu próprio pai, Bebo Valdés, não suporta o regime de Fidel. Saiu de Cuba nos anos 1960 e nunca regressou.

O curioso é que agora, pela primeira vez, Chucho está vivendo fora da Ilha. Mora em Málaga, na mesma cidade do pai. "Eu e Bebo trocamos grandes ideias musicais e somos grandes amigos. Nunca conversamos sobre política para não discordar, mas no resto somos harmônicos. Ele não está mais fazendo shows, está descansando, mas desfruta de ótima saúde no momento", afirma o pianista.

"O que é esse tema instrumental que está tocando, Chucho? Aqui diz: Chorrinho!", diverte-se Omara Portuondo, caminhando com suas sandálias pelo palco e uma cópia do repertório do seu show. "É uma espécie de choro, só que um choro cubano, um tanto diferente do brasileiro", explica Chucho. "A arte não tem idade. O Concierto de Aranjuez vai ser uma música linda para sempre. Hasta la victoria, sempre!", diverte-se Chucho. "Para mim, morrer não é morrer, é fisicamente não estar mais. Mas a sua música estará. Essa é a parte mais difícil, a parte de deixar uma música que seja eterna. É uma linha tênue", diz Valdés.