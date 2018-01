Christoph Waltz leva o Oscar de melhor ator coadjuvante Deu a lógica na categoria de melhor ator coadjuvante na 85ª edição do Oscar. Vencedor do Globo de Ouro, Christoph Waltz levou o prêmio por sua atuação em "Django Livre", do diretor Quentin Tarantino. Ele concorria com Alan Arkin ("Argo"), Philip Seymour-Hoffman ("O Mestre"), Robert De Niro ("O Lado Bom da Vida") e Tommy Lee Jones ("Lincoln").