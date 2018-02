Christina Aguilera dá entrada em pedido de divórcio

Citando diferenças irreconciliáveis, Aguilera, de 29 anos, deu entrada nos papéis na Corte Superior de Los Angeles dois dias depois de confirmar que ela e Bratman se separaram neste ano.

O casal tem um filho de 2 anos, Max, e, segundo os documentos do tribunal postados no site de celebridades TMZ.com, está pedindo a guarda conjunta dele.

A revista Us Weekly informou na terça-feira que a cantora americana de "Beautiful" e seu marido se separaram alguns meses atrás, mas que ainda não haviam tomado uma decisão sobre um possível divórcio.

O site citou uma fonte não identificada segundo a qual os dois teriam se tornado "mais amigos do que marido e mulher."

Os papéis do divórcio de Aguilera dizem que ela e Bratman se separaram no início de setembro.

Bratman e Christina Aguilera, que teve um sucesso enorme no início de sua carreira com "Genie in a Bottle", se casaram em novembro de 2005. Eles se conheceram em 2002, quando Bratman trabalhava para a empresa que administrava a carreira musical de Aguilera.

Ex-artista teen da Disney, Aguilera vai atuar em breve em seu primeiro longa-metragem, o musical "Burlesque."

(Reportagem de Jill Serjeant)