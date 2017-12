Christie´s vende pinturas de Klimt roubadas por nazistas Quatro a cinco quadros a óleo de Gustav Klimt que estiveram no centro de uma disputa entre o governo austríaco e os herdeiros judeus de um dos trabalhos, serão vendidos nos próximos meses pela casa de leilões Christie´s. A Christie´s ainda não informou se as pinturas, três paisagens e um retrato, avaliados em US$ 100 milhões serão leiloadas ou vendidas de maneira privada, disse o presidente da casa de leilões Marc Porter nesta segunda-feira para o jornal "The New York Times". Um telefonema dado ao advogado Steven Thomas, que representa os herdeiros, não foi respondido imediatamente. As pinturas estão expostas atualmente no museu de arte alemão e austríaco Neue Galerie, em Nova York, junto a um dos trabalhos mais famosos de Klimt: um retrato de Adele Bloch-Bauer, mulher de um industrial judeu da indústria açucareira, de 1907. O governo da Áustria entregou em janeiro os cinco trabalhos de Klimt a María Altmann, uma sobrinha de Bloch-Bauer que vive em Los Angeles, e a outros familiares, após uma disputa legal de sete anos. Um tribunal declarou que foram confiscados de forma incorreta quando os nazistas assumiram o poder no país durante a 2.ª Guerra Mundial.