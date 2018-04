Christie's tem recorde em 2010 A casa de leilões Christie"s registrou recorde anual de vendas de US$ 5 bilhões em 2010, salto de 53% em relação a 2009, mostrando a recuperação do mercado de arte. Segundo o presidente-executivo mundial da Christie"s, Steven Murphy, a empresa contabilizou no ano passado sua maior venda total em 245 anos de história. A perspectiva para 2011 é positiva. Já a Sotheby"s, principal rival da Christie"s, também teve alta em suas vendas, com um total em leilões - excluindo vendas privadas - atingindo US$ 4,3 bilhões em 2010, comparado aos US$ 2,3 bilhões de 2009. / REUTERS