Christie's oferece desenho de Rafael por até US$ 26 milhões

A casa de leilões Christie's vai colocar à venda um desenho do mestre renascentista italiano Rafael, usado como estudo para a figura de um afresco no Vaticano. A expectativa é de que o desenho quebre o recorde de vendas.

"Cabeça de uma Musa" será oferecido em 8 de dezembro no leilão de obras de grandes mestres do século 19 da Christie's, que terá lugar em Londres. O valor do desenho foi estimado em entre 12 e 16 milhões de libras (20 a 26 milhões de dólares).

O recorde atual conseguido em leilão por um desenho de um dos grandes mestres da pintura é de 8,1 milhões de libras por "O Cristo Ressuscitado", de Michelangelo, em 2000, e por "Cavalo e Cavaleiro", de Leonardo da Vinci, em 2001.

O desenho de Rafael é o estudo de um dos quatro afrescos na Stanza della Segnatura, no Vaticano, pintados pelo artista entre 1508 e 1511 sob encomenda do papa Júlio 2o. A Christie's diz que a série é "vista como a obra-prima do artista".

O leilão de 8 de dezembro também vai incluir "Retrato de um homem de meio comprimento com as mãos nos quadris", de Rembrandt, estimado em até 25 milhões de libras, e "São João Evangelista", do artista italiano Domenico Zampieri, avaliado em entre 7 e 10 milhões de libras.

"O leilão de dezembro será um marco para o mercado de arte", disse Richard Knight, co-diretor de obras dos grandes mestres na Christie's.

"O mercado de obras dos grandes mestres vem demonstrando estabilidade nos últimos 12 meses, na medida em que os colecionadores internacionais continuam a aproveitar oportunidades para adquirir obras que raramente aparecem no mercado".

(Reportagem de Mike Collett-White)