Christie's leiloa mais de 50 obras de artistas no dia 22

Mais de 50 obras de Joan Miró, Pablo Picasso, Paul Gauguin, Henri Matisse, Roy Lichtenstein e Andy Warhol, entre outros, serão vendidas em Nova York no dia 22 de julho, informou a casa de leilões Christie's.

Entre outras peças, os destaques ficam com 24 telas de Miró e dez lâminas de Picasso, além de 15 peças de barro cozido do artista espanhol, cujos preços oscilam entre US$ 800 e US$ 5 mil.

No leilão também há um lote sobre arte pop, que reúne obras de ícones deste movimento, como os americanos Robert Indiana e Andy Warhol, cuja serigrafia de São Jorge e o dragão deve alcançar entre US$ 7 mil e US$ 9 mil.

Também será leiloada uma gravura em madeira do nova-iorquino Roy Lichtenstein, cujo preço deve ficar entre US$ 6 mil e US$ 8 mil, assim como uma versão da obra "Love" do britânico Richard Hamilton, avaliada entre US$ 2.500 e US$ 3.500.

O leilão terá ainda obras de artistas como Pierre Bonnard e Marc Chagall e dos contemporâneos Jeff Koons, Ed Ruscha, Rachel Whiteread e Frank Stella.