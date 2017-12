Christie's divulga imagens de jóias que serão postas a leilão

A casa de leilões Christie´s divulgou nesta terça-feira, 6, imagens de uma série de jóias que serão leiloadas no dia 15 deste mês. Entre os adornos está um camundongo feito de ouro 18 quilates e ônix cujo preço deverá chegar a US$ 124 mil (aproximadamente R$ 217 mil). Uma das peças mais caras a ser posta a leilão é um colar de esmeralda e diamantes. Espera-se que a jóia seja vendida a, no mínimo, US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,750 milhão). Associated Press Colar de esmeralda e diamantes, cujo valor deverá chegar a R$ 1,750 milhão Associated Press Coroa espanhola incrustada de diamantes; espera-se que jóia seja vendida a mais de US$ 800 mil Reuters Camundongo de ouro e ônix