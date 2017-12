Christie's divulga imagens da rara Playboy com Marilyn Monroe A casa de leilão Christie's divulgou nesta quarta-feira, 7, imagens da primeira edição da Revista Playboy que traz a diva Marilyn Monroe na capa. A peça rara é um dos itens de um leilão que ocorrerá no dia 19 de dezembro. Espera-se que a revista seja vendida a, no mínimo, US$ 2 mil (R$ 4 mil). Uma funcionária da casa de leilão Christie's segura a rara primeira edição da Playboy com a musa Marilyn Monroe, na quarta-feira, 7, em Londres. (AP Photo/Alastair Grant) (AP Photo/Alastair Grant) (AP Photo/Alastair Grant)