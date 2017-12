Christian Lacroix troca passarelas por museu de Paris O estilista francês Christian Lacroix buscou na história da moda sua inspiração para montar uma exposição no principal museu de artes decorativas de Paris, mostrando como as criações modernas são influenciadas pelo passado. A exposição no museu Les Arts Decoratifs, que abre para o público na quinta-feira e ficará até 20 de abril, comemora os 20 anos de Lacroix na moda e deixa clara a dívida que ele tem com o passado. "Eu quis mostrar sobretudo que nada é inventado novo -- que, por trás de cada uma de minhas criações, há algo que a antecedeu", disse o estilista à Reuters na quarta-feira. Reaberto em 2006 depois de passar anos esquecido, o museu Les Arts Decoratifs destaca arte e design dos mundos da moda, da decoração e da publicidade. A exposição traz criações de Lacroix ao lado de centenas de objetos que ele selecionou do acervo do museu de vestimentas do século 18 até os anos 1930. A exposição está dividida em temas, como cor ou técnica, e há seções sobre o uso do branco ou do xadrez, texturas favoritas do estilista, como o patchwork ou os materiais gastos, ou, ainda, temas como o hispanismo ou a liturgia. "Nas grandes exposições, normalmente são exibidas grandes obras e não sobra espaço para as criações mais humildes ou peças de roupa anônimas, embora elas possam ser muito belas", disse Lacroix. "Aqui eu quis dar espaço para coisas assim." O trabalho de Lacroix frequentemente é associado à ousadia e uso extravagante de cores como o vermelho e o amarelo. Mas o estilista sempre teve um interesse profundo pela história da arte e do design, desde sua infância em Arles, no sul da França, e originalmente pensou em ser curador de museu, depois de estudar a história da arte na faculdade. "A arte não é sempre as coisas grandes, Napoleão, os monumentos grandiosos, as pirâmides ou algo assim. O que eu gosto é da rua, das coisas comuns, do cotidiano", disse ele. "Se esta exposição transmitir como eram as garotas que passavam nas ruas, o glamour e o charme dos séculos passados, então estarei satisfeito."