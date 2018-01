Christian Brando é internado em Hollywood

Cristian Brando, filho do ator Marlon Brando, está internado em um hospital com pneumonia, disse o advogado dele na segunda-feira, 21. Brando chegou ao Centro Médico Presbiteriano de Hollywood há cerca de 10 dias, dizendo estar com uma gripe, afirmou também o advogado Benjmin Brin. Os médicos, porém, diagnosticaram uma pneumonia. "O prognóstico é para uma completa recuperação. Ele vai ficar bem", finalizou Brin. Cristian Brando apelou inocência, em 1990, pela morte do namorado da irmã e passou seis anos na prisão.