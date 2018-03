Christian Bale, astro do novo Batman, é preso em Londres-mídia O ator Christian Bale, que faz o papel principal no novo filme do Batman, "O Cavaleiro das Trevas", foi preso em Londres, acusado de agressão, informou a mídia britânica nesta terça-feira. As reportagens não puderam ser confirmadas imediatamente mas, quando perguntado se Christian Bale foi ou não preso, um porta-voz da polícia disse: "Um homem de 34 anos foi à delegacia de Londres nesta manhã, com hora marcada, e foi preso devido a uma acusação de agressão. Ele está sob custódia agora". (Por Jeremy Lovell)