Chris Evans será Capitão América O ator Chris Evans viverá o herói dos quadrinhos Capitão América nos cinemas em pelo menos três filmes. A informação foi divulgada ontem pela revista Variety. O acordo com a Marvel Entertainment confirmou a estreia da primeira parte da série para 22 de julho do próximo ano, com o título em inglês The First Avenger: Capitain America. Evans repetirá o papel em Avengers, longa-metragem que deve estrear no dia 4 de maio de 2012.