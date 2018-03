Chris Brown desiste de disputar prêmio infantil O cantor Chris Brown desistiu na quarta-feira do prêmio Kids' Choice, concedido pelo canal infantil Nickelodeon, por causa da recente agressão cometida por ele contra sua namorada, a pop star Rihanna. Brown, 19 anos, conhecido por canções como "Run It!" e "Forever", disputava os prêmios de melhor cantor e melhor canção ("Kiss Kiss") na cerimônia marcada para o dia 28. "Kiss Kiss" concorria, entre outras, com "Don't Stop the Music", de Rihanna. O cantor de R&B é acusado de agredir e fazer ameaças contra a namorada na véspera do prêmio Grammy, em 8 de fevereiro. Ele havia sido indicado para o Kids' Choice antes do incidente com Rihanna, e recebeu críticas de grupos organizados e de internautas que achavam que sua permanência na disputa seria um mau exemplo para as crianças. "Infelizmente, a controvérsia cercando o incidente do mês passado alterou o foco da música para se ele deveria estar entre os indicados", disseram representantes de Brown em nota divulgada na quarta-feira. "Embora Chris quisesse falar com seus fãs diretamente sobre essas e outras questões, procedimentos jurídicos pendentes o impedem de fazê-lo neste momento", disse a nota. Enquanto Brown entrava no tribunal para ser formalmente acusado, em 5 de março, uma mensagem na sua página do MySpace pedia aos fãs que votassem nele no Kids' Choice. A mensagem já foi retirada. Brown, que segundo a imprensa já reatou com Rihanna, pode ser condenado a 4 anos de prisão. (Reporting by Alex Dobuzinskis: Editing by Bob Tourtellotte)