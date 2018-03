Fomos jantar com Mulligan, a mulher e o trio que o acompanhara no show no melhor restaurante de Porto Alegre, na época, cujo dono e maître era uma figura controvertida chamada "seu" Fridolino. Nascido no Brasil, ele tinha um sotaque alemão carregado. Muitos confundiam com rudeza o que era apenas humor germânico, já nem sempre se pode distinguir as duas coisas. Estávamos acostumados com seu jeito, e com o fato que em noites de muito movimento sua mulher, dona Frida, e sua equipe na cozinha não conseguiam dar conta. Mas a Franca não queria saber do folclore do lugar, queria alimentar o seu homem. E deu-se o choque de culturas.

"Seu" Fridolino já expulsara gente do restaurante por menos do que o que ouviu da italiana, naquela noite. Por um momento, a mesa ficou suspensa, à beira de um incidente internacional. O adido americano e eu, representando nações neutras, ficamos calados. Mulligan nem tomara conhecimento do confronto que se armava e, durante a discussão, manteve a sua pose de patriarca viking. Aquela era a área de ação da sua mulher.

"Seu" Fridolino deve ter se convencido que estava enfrentando uma leoa e que havia a real possibilidade de grandes estragos materiais no seu restaurante. Recuou. Ninguém foi expulso. Dali a pouco, veio a comida. Ótima, como sempre. Acho que a Franca até elogiou. Alemanha e Itália, as forças do Eixo, estavam recompostas.

Durante o jantar, me lembrei do que meu pai me contara uma vez. Num voo internacional, ele sentara ao lado do técnico Gentil Cardoso, que viajava com um time carioca, e passara o tempo todo tentando falar sobre futebol com ele - que insistia em só falar sobre literatura. Na minha conversa com Gerry Mulligan, tentei em vão saber notícias de alguns dos meus ídolos, como Zoot Sims, que tinham tocado com ele. Mulligan só queria falar sobre o García Márquez.