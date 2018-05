Chopin por Kevin Kenner: a perfeição em CD de 14 faixas

Pois agora pus as mãos e os ouvidos em outro CD, também lançado em 2010, só que no fim do ano, e que é tão interessante quanto o de Plowright. Talvez até mais, porque "brinca" com peças de Chopin que geraram clones em menor ou maior medida disfarçados nos dois últimos séculos. O autor da façanha é o pianista norte-americano Kevin Kenner. Nascido na Califórnia 48 anos atrás, teve como principal professor o polonês Krzysztof Brzuza ainda nos EUA. Tentou duas vezes o célebre Concurso Chopin de Varsóvia: em 1980, aos 17 anos, ganhou menção honrosa; dez anos depois, foi segundo lugar. De volta para casa, foi aluno de Leon Fleisher. Mas a Europa o atraía mais. Estudou em Hannover com Karl-Heinz Kämmerling e até hoje mora na Cracóvia e Londres, onde ensina no Royal College of Music.

Resonances, lançado no mercado internacional pelo selo polonês DUX, consegue a proeza de nos mostrar, com uma qualidade de interpretação superior, afinidades estreitas entre o autor das Polonaises e compositores tão díspares quanto o russo Mily Balakirev, o norte-americano de vanguarda George Crumb, hoje com 82 anos, e o fabuloso pianista de jazz Bill Evans, morto em setembro de 1980, aos 51 anos.

Kenner constrói um círculo virtuoso perfeito. Basta tomar apenas a primeira e a última faixas entre as 14 que compõem o CD para constatar seu rigor e justeza. A primeira é famosíssima Fantasia-Improviso, opus 66, começa vertiginosa num Allegro agitato com semicolcheias correndo pelo teclado. Na altura de 1"10 surge o amoroso tema do Moderato cantabile. Pulemos para a faixa 14, Dream Images (Love-Death) do segundo volume dos Makrokosmos de George Crumb, escritos entre 1972 e 73: depois de um começo meio atonal, as ressonâncias se encaminham delicadamente para... o célebre tema amoroso do moderato cantabile da Fantasia-Improviso, curiosamente também na altura de 1"10. É uma citação, claro. Mas, ao mesmo tempo, constitui o fechamento desse círculo virtuoso extraordinário de Kenner, emoldurando pares de peças assemelhadas.

Algumas afinidades são previsíveis, como o belo Noturno em Si Menor do nacionalista russo Balakirev, que cita as cinco primeiras notas da Mazurca Opus 17, n.º 2, de Chopin. Ou então a Mazurca Opus 50, n.º 2 de Karol Szymanowski, o grande compositor polonês das primeiras décadas do século 20 cuja produção pianística está bem próxima de Chopin. Sabemos que Debussy também o tomou como modelo de suas duas séries de 12 Estudos. Pois o Estudo pour les Arpèges Composés em lá bemol maior corresponde estreitamente ao arpejos do Estudo Opus 25 n.º 1 de Chopin, na mesma tonalidade, que ganhou o apelido de "harpa eólia" (harpa antiquíssima, cujas cordas são movidas pelo vento) justamente por seus arpejos, que soam moderníssimos quando ouvidos lado a lado com Debussy.

Nem sempre Kenner coloca lado a lado os pares. É quase como um jogo de ressonâncias que às vezes se postam longe uma da outra, e não na sequência. Isso acontece quando você chega à faixa 11 e ouve a refinadíssima Peace Piece, de Bill Evans, tocada a partir de uma transcrição de performance do genial pianista de jazz (curta Evans no youtube em http://www.youtube.com/watch?v=RjM8G4VwAqY). Kenner ralenta ainda mais o andamento, quem sabe para aproximá-la ainda mais, em sua contemplativa atitude zen, à Berceuse em ré bemol maior opus 57 de Chopin. Você já tinha passado pela Berceuse, faixa 7, mas volta só para conferir a imensa afinidade entre ambas as peças. E constata que Kenner faz na Berceuse o contrário: acelera talvez mais do que o necessário. "Não sei se Evans conhecia a Berceuse", escreve Kenner no texto do folheto do CD, "mas o ostinato hipnótico da mão esquerda contra o livre fluxo dos improvisos na mão direita me embalam e acalmam" - e essa é a essência da peça de Chopin.

Kenner não acertou apenas na construção dessa gravação notável. Seu toque também é excepcional. A química entre as mãos, o equilíbrio perfeito das dinâmicas, uma articulação precisa e um fino senso de rubato fazem de Resonances uma obra diferenciada num oceano desigual de pianistas que gravaram Chopin em 2010.