Chitão e Xororó em show sinfônico Chitãozinho & Xororó comemoram 40 anos de carreira com um show sinfônico. Depois de se apresentar ao lado do maestro João Carlos Martins, a dupla subiu ao palco da Sala São Paulo para receber amigos fraternos como Sandy, Júnior, Alexandre Pires, Fabio Jr e Caetano Veloso, entre outros. O encontro será exibido pela Band, no dia 31, às 22h10. Além do show, o programa mostrará também cenas dos bastidores, ensaios e o dia a dia do espetáculo. Foi o dia em que a música clássica se encontrou com a sertaneja.