'Chiquititas' roda final cinco meses antes Com quase 500 capítulos, o remake de Chiquititas terá as gravações concluídas em fevereiro. Entretanto, a previsão é de que a novela saia do ar em julho, sem dia definido. A equipe concentrou as sequências nos principais cenários para agilizar o processo e já terminou o trabalho na cozinha do orfanato Raio de Luz e no Café Boutique. Parte do elenco até chorou ao finalizar as cenas. Iniciada em 2013, a novela foi esticada pois tem peso no faturamento do SBT, que já lançou mais de 300 produtos licenciados. Na sequência, vem a versão brasileira de Cúmplices de Um Resgate, também adaptada por Iris Abravanel, mulher de Silvio Santos.