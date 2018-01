'Chiquititas' faz SBT aumentar licenciamentos

A chegada de novos personagens em Chiquititas, cujos 20 atores foram apresentados ontem, pelo SBT, possibilitou à emissora ampliar a gama de licenciamentos. Até hoje, existem 350, entre discos, acessórios, material escolar e outros. Como a trama foi esticada para março de 2015, serão lançados novos brinquedos, alimentos e outros produtos que levam a marca da novela a partir de abril. "Só os editoriais serão mais 30", contou à coluna Fernanda Brozinga, diretora de licenciamentos do SBT. Entre as novidades estão ovos de Páscoa e biscoitos. Estima-se que a emissora pode faturar mais R$ 100 milhões até o final de Chiquititas.

Cara nova até no público. Na quarta temporada do Ser Mulher, que estreia hoje, às 22h15 no Fox Life, Ticiane Pinheiro e sua mãe, Helô, vão receber anônimas que querem ter a aparência de famosas, em quadro sob o comando de Junior Alves.Cara nova até no público.

Theo vai ter companhia de colegas na terceira temporada de Sessão de Terapia, prevista para agosto, no GNT. O personagem de Zécarlos Machado vai atender Evandro (Fernando Eiras), um terapeuta renomado e tímido, com carreira no exterior.

O personagem de Fernando Eiras volta ao Brasil e cria um grupo de supervisão de psicólogos, do qual Theo participa. Na nova temporada, estão ainda Camila Pitanga, Letícia Sabatella e Celso Frateschi.

Com trabalho intenso na reta final de Amor à Vida, Antonio Fagundes agradeceu aos convidados na pré-estreia de Quando Eu Era Vivo, na segunda, por terem perdido o capítulo para assistirem ao filme no qual está no elenco principal. "Para vocês que acharam que perderam muito, o César (papel dele) não mata a Aline (Vanessa Giácomo)", avisou.

No capítulo em questão, a novela bateu recorde de audiência com 48 pontos (cada ponto equivale a 65 mil lares). Em São Paulo, 72% dos aparelhos de TV estavam sintonizados em Amor à Vida, no horário.

Entre as histórias da nova temporada do Investigação Criminal, que estreia em 4 de fevereiro no canal A&E, às 22h,30, está o assassinato do cartunista Glauco. A atração, produzida pela Medialand, mostra detalhes do trabalho da polícia em cada crime.

Amigo de José Aldo, Malvino Salvador vai sábado a Newark, nos EUA, assistir à luta do brasileiro no UFC 169, que o canal Combate transmite a partir das 21 horas.

Acontece hoje, em SP, a mudança na numeração dos canais da Net, que serão agrupados por assunto. A nova ordem está disponível no www.net.com.br/juntinho.

Dani Who? é o nome da primeira novela que o Nickelodeon produzirá no Brasil, com a coluna informou.