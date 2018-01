'Chiquititas' faz 1 ano de vitória sobre a Record

Ofício. Nathália Rodrigues, Monique Alfradique e Gabriella Grecco são garotas de programa que se envolvem com Marcos Palmeira, obra da ficção de A Segunda Vez, série da Conspiração para o Multishow, com base em livro de Marcelo Rubens Paiva. Estreia dia 11.

Será toda em ouro branco a nova coleção de joias da grife Império, na novela da Globo. A criação, que na ficção é atribuída a Maria Clara, personagem de Andreia Horta, está a cargo da equipe de produção de arte e consome 15 dias de expediente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E aí vai um spoiler da novela das 9: o casamento entre Maria Clara e Enrico (Joaquim Lopes) não se consumará. Homofóbico, o noivo descobrirá que o pai, Cláudio (José Mayer), é gay. E cumpre a ameaça de não ir ao próprio casamento, caso o pai apareça - o que efetivamente acontece.

A revelação sobre a homossexualidade de Cláudio será feita em denúncia do blog de Téo (Paulo Betti), que o autor Aguinaldo Silva já chama de seu "alter ego".

O Canal Brasil acertou parceria com a Rdio, serviço de streaming de música, para ter lá conteúdo musical com playlists inspiradas na programação e montadas por apresentadores e convidados do canal: www.rdio.com/people/CanalBrasil/

O grafiteiro Ozi faz sua estreia na TV ao assinar o cenário do Paratodos, revista cultural da TV Brasil. A obra do artista poderá ser vista a partir do dia 9, sábado, às 16h.

Johnny Depp sempre tem plateia: a estreia de O Cavaleiro Solitário no Telecine Premium, dia 19 passado, levou o canal ao 1º lugar no ranking da TV paga no horário.

Lígia Mendes e André Vasco tomam o lugar do Polícia 24 Horas na Band, a partir deste domingo. Terá função de aperitivo para o Pânico, entrando no ar às 20h, como o Top 20, seleção de videocassetadas.

Embora a pneumonia já tenha sido debelada, Jô Soares permanecia internado no Sírio Libanês, ontem, e deve ficar ausente da TV pelo menos por mais uma semana. O programa segue com reprises.