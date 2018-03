Chiquinha não participa de versão animada de "Chaves" A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves anunciou que sua personagem Chiquinha não aparecerá na versão animada do seriado "Chaves", que será lançada em breve pela Televisa em vários países da América Latina. Em entrevista coletiva, María Antonieta disse que quando foi aos escritórios do produtor, redator e ator Roberto Gómez Bolaños para falar sobre a participação de Chiquinha, não foi recebida e, por isso, não aceitou o acordo para a participação de sua personagem. "Chiquinha é uma menina sardenta que costuma convencer o Chaves a fazer as famosas travessuras do seriado, um dos mais bem-sucedidos já realizado pela televisão mexicana", definiu ela. "Fiquei muito triste por não poder participar, mas desejo muito sucesso ao seriado. Havia sido proposto que eu fizesse algo. Aceitei, mas depois eles voltaram atrás. Eu estava encantada em poder voltar a participar da família que fomos um dia, mas houve mal-entendidos e divergências", acrescentou a atriz. Maria Antonieta é dona, há 11 anos, dos direitos e do nome da personagem Chiquinha, que a tornou famosa no mundo todo. Foi este acontecimento que gerou o distanciamento entre Bolaños, que vive o personagem principal Chaves, e a atriz. Na apresentação de sua nova revista infantil "Chilindrineando", que será lançada no México em 15 de outubro, a atriz afirmou que esta será uma outra via de aproximação com as crianças. Na publicação mensal também será narrada a vida de Chiquinha em um circo, com novos personagens.