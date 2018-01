Chineses terão reality show para viver com macacos em jaula Um zoológico chinês está promovendo uma competição em estilo Big Brother, mas com uma diferença crucial: os participantes terão que viver num cercado de macacos. O jornal Diário da China divulgou na quinta-feira que seis pessoas vão conviver com os macacos num zoológico na província de Shaanxi, no noroeste do país, para "sentir na pele a falta de liberdade vivida pelos animais." A última pessoa remanescente vai ganhar US$ 1,5 mil dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 3 mil, além de um título de amante honorário dos animais, disse o jornal. "É a primeira atividade desse tipo na China", disse o jornal, sem acrescentar maiores detalhes. "Qualquer cidadão chinês de 18 a 60 anos de idade, que se encontre em boas condições psicológicas e possua conhecimentos de proteção de animais selvagens e sobrevivência, poderá participar do concurso."