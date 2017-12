Chineses protestam contra golpe do afrodisíaco de formigas Milhares de pessoas fizeram protestos no norte da China e cercaram prédios do governo exigindo ajuda para recuperar o dinheiro perdido em um golpe que prometia fortuna para quem criasse formigas, que serviriam para produzir um tônico afrodisíaco. Policiais e a tropa de choque foram mobilizados em Shenyang, capital da província de Liaoning, para impedir que os manifestantes chegassem à sede do governo e do Partido Comunista, disseram moradores na quarta-feira. Os investidores revoltados vêm fazendo protestos desde segunda-feira, e conflitos esporádicos com a polícia têm ocorrido, afirmaram os moradores. A província de Liaoning é uma área decadente de manufatura que busca de todas as formas atrair investimentos. Uma testemunha contou à Reuters por telefone na quarta-feira que milhares de manifestantes haviam se reunido próximo à sede do governo da província. Os investidores, muitos deles desempregados ou agricultores, aplicaram no grupo Yilishen, dentro de um esquema em que criavam formigas para a fabricação do afrodisíaco. Eles tinham de pagar um depósito de 10 mil iuans (1.350 dólares) à empresa, em troca da promessa de um lucro de 3.250 iuans. O afrodisíaco era promovido na TV pelo comediante mais conhecido do país, Zhao Benshan. Desde outubro, porém, o grupo vem atrasando o pagamento, e os investidores começaram a temer que a empresa estivesse à beira da falência ou que tivesse tido seus bens congelados pelo governo. Protestos de agricultores e trabalhadores decepcionados vêm aumentando na China, que sofre com a desigualdade e a corrupção. A imprensa chinesa afirmou que o golpe arrecadou mais de 10 bilhões de iuans de centenas de milhares de moradores de Liaoning.