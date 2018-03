Chineses contam sobre o massacre da Praça da Paz Celestial

A nação que desperta a curiosidade do mundo e que domina o cenário da economia mundial no século 21 é representada por dois escritores na 7ª Flip. Pequim em Coma é o nome do livro de Ma Jian, que revê, vinte anos depois, o massacre da Praça da Paz Celestial.

Na mesa China no Divã, às 17 horas da quinta-feira, 2, Ma Jian vai conversar com a jornalista e escritora chinesa Xinran, autora de Testemunhas da China, com relatos de sobreviventes da Revolução Cultural de Mao Tse-Tung, que causou a morte de um milhão de pessoas entre 1966 e 1076.