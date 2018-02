Chinesa vence o Miss Mundo 2007

A chinesa Zi Lin Zhang foi escolhida neste sábado, 1, como a Miss Mundo 2007, depois que o júri do concurso de beleza a escolheu entre outras quatro finalistas. Foto: Reuters Na etapa final da disputa, realizada na ilha chinesa de Hainan, Zi desbancou a angolana Micaela Reis, segunda classificada; a mexicana Carolina Morán, que ficou em terceiro; a Miss Suécia, Annie Oliv; e a candidata de Trinidad Tobago, Valen Maharaj. A brasileira Regiane Andrade, de 23 anos, não ficou nem entre as 16 semifinalistas. Foto: AP A representante chinesa era uma das favoritas, já que tinha conquistado um dos concursos paralelos que classificavam seu vencedor diretamente para as semifinais, o de Top Model. Além da honra de se tornar oficialmente a mais bela do mundo, embolsará um prêmio de US$ 100 mil. Foto: AP O concurso de Miss Mundo deste ano foi dedicado à luta contra a aids, cujo Dia Mundial é comemorado hoje, e antes da decisão final do júri, as 106 participantes cantaram no palco, entre enormes laços vermelhos, uma canção contra a doença.