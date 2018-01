Chinesa quer visual Jessica Alba para reatar namoro

XANGAI (Reuters Life!) - Uma chinesa quer se submeter a uma grande cirurgia plástica para ficar parecida com a atriz norte-americana Jessica Alba, especialmente para reconquistar seu namorado, que teria manifestado esse desejo.

A moça de 21 anos, identificada apenas como Xiaoqing, se disse devastada por ter rompido com o namorado, fã da atriz de filmes como "Quarteto Fantástico" e "Mergulho Radical".

Xiaoqing, funcionária de uma empresa de Internet em Xangai, disse que durante 18 meses de relacionamento seu namorado, de 28 anos, se mostrou obcecado com Alba, falando nela constantemente e colocando fotos da atriz no apartamento da moça.

Ela disse que o rapaz nunca a forçou a "virar" Jessica, mas insinuava que ficaria contente com isso, e chegou a comprar uma peruca loira para a namorada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há um mês, Xiaoquing rompeu o namoro, achando que a "albamania" havia ido longe demais. Mas agora ela se arrependeu e quer reatar. "Quando rompi com meu namorado, fiquei muito triste", disse ela à Reuters numa clínica de cirurgia plástica de Xangai. "Meus amigos me consolaram, mas não funcionou, então eles me sugeriram que eu fizesse a plástica para ficar como ela."

A clínica disse que precisaria fazer várias cirurgias de olhos e nariz. Pela publicidade do caso, a operação será gratuita.

Jian Shan, diretor da clínica, disse que conversou com Xiaoqing e a aconselhou a pensar seriamente no procedimento. Argumentou que a clínica pode de fato embelezá-la, mas que "se ela quer parecer totalmente com Jessica Alba, acho que ela ainda não está confiante em si mesma, e precisaria resolver esse problema psicologicamente".

Depois de contar seu drama na Internet, Xiaoqing recebeu vários conselhos para não fazer a cirurgia, mas não mudou de ideia. "Como membro da geração mais jovem deste país, tenho a escolha de decidir o que quero da vida. Nunca fui capaz de deixá-lo ir embora. Se no final ele ainda não me aceitar depois de eu passar por cirurgias plásticas, vou desistir. Vou então deixar ele ir embora, começar de novo e viver minha vida."