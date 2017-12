Chinês fará escultura de Martin Luther King nos EUA O prestigioso artista chinês Lei Yixin vai esculpir uma estátua de pedra do líder americano do movimento dos direitos civis Martin Luther King, que será instalada em 2008 na praça de Washington que leva seu nome, informou nesta quarta-feira a agência estatal "Xinhua". Lei, de 53 anos e natural da província de Hunan, foi escolhido pelo Comitê de Escultura da Praça Martin Luther King para esculpir a estátua do pastor e ativista em prol da igualdade racial, assassinado em 4 de abril de 1968, aos 39 anos. "É um reconhecimento dos escultores chineses", festejou o artista, com mais de 20 anos de carreira e presidente do Instituto de Escultura de Hunan. Lei chamou a atenção do comitê no mês passado com a obra de 2,3 metros de altura que criou para a Conferência Internacional de Escultura em Pedra. "Para mim, a imagem de Martin Luther King é a de um homem negro de costas largas e olhos brilhantes, cheios de vigor", descreveu o artista.