Chinês é comido por tigre em zoológico Um tigre devorou um homem portador de doença mental que entrou na jaula do animal em um zoológico no nordeste da China, informou a mídia local na sexta-feira. Zhang Yachum desapareceu de sua casa em Harbin, capital da província de Heilongjiang, no dia 24 de março. Cinco dias depois, a polícia disse a seus pais que ele tinha sido devorado por um tigre em um zoológico nas redondezas. As informações são de um serviço de notícias chinês, que citou um jornal de Harbin. "Restaram apenas as pernas e o crânio", disse a reportagem. Os pais de Zhang disseram que o filho de 37 anos tinha doença mental e "adorava especialmente tigres". A China tem um histórico negativo quando se trata de manter as pessoas longe dos perigosos animais de circos e zoológicos. Em fevereiro, um leão de circo arrancou o braço de um garoto de 10 anos depois de agarrá-lo pelo vão das barras da jaula. No ano passado, 16 autoridades governamentais foram demitidas depois que um menino foi comido vivo no cativeiro de um crocodilo no sul da China. Um tigre de zoológico abocanhou a cabeça de uma garota de 6 anos que esperava para ter uma foto tirada com o animal. (Reportagem de Chris Buckley)