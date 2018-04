China terá réplica do rancho Neverland, de Michael Jackson

Um grupo de investidores da província de Zhejiang, no leste da China, construirá em uma ilha ao norte de Xangai uma réplica de Neverland, o rancho na Califórnia em que Michael Jackson viveu entre 1988 e 2005.

O projeto cobrirá 667 mil metros quadrados na ilha de Chongming, onde deságua o rio Yang Tsé, e seu custo total deve ficar em torno de 100 milhões de iuanes (cerca de US$ 14,6 milhões ou R$ 30 milhões), segundo informa hoje o diário "Shanghai Daily".

Apesar de sua proximidade com Xangai, Chongming, que é considerada a terceira maior ilha do país após Taiwan e Hainan, continua sendo uma zona rural e uma grande reserva natural.

Da mesma forma que o rancho original que o cantor construiu inspirado na "Terra do Nunca", onde as crianças do livro "Peter Pan" não cresciam, o empreendimento chinês contará com parques, lagos e atrações.

O subdiretor da Câmara de Comércio de Xangai, Qiu Xuefan, um dos participantes do projeto, antecipou que o "Neverland chinês" terá uma estrutura similar ao rancho da Califórnia, embora na metade do terreno, e contará também com uma fazenda e um parque equestre. As obras terminarão em 2010.