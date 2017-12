China será a sede do concurso Miss Mundo 2007

A ilha tropical chinesa de Hainan, que já recebeu o concurso de Miss Mundo nos anos 2003, 2004 e 2005, voltará a ser a sede no dia 1º de dezembro deste ano, informou a imprensa estatal chinesa. A cidade de Sanya, que os chineses querem promover como destino turístico, será mais uma vez o cenário do concurso. Julia Morley (viúva de Eric Morley, que criou o concurso em 1951), presidente da organização do Miss Mundo, assinou o acordo como o vice-prefeito de Sanya, Li Boqing. No ano passado, a sede do Miss Mundo foi Varsóvia. Hainan tentou compensar com o concurso Mister Mundo 2007, em março. O concurso Miss Mundo foi disputado em Londres durante 37 anos. A partir de 1989, passou a ter sedes como Hong Kong, Sun City (África do Sul), Atlanta (Estados Unidos), Ilhas Seychelles e Bangalore (Índia). É um dos concursos de beleza mais populares do mundo, ao lado do americano Miss Universo.