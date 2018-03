China quer expandir ensino do mandarim pelo mundo

As autoridades chinesas prevêem que no fim do ano haverá no mundo todo um total de 200 institutos Confúcio, destinados ao ensino do idioma mandarim, informou nesta quarta, 4, o jornal chinês Diário do Povo. Segundo dados do Escritório Nacional de Promoção Internacional da Língua China, hoje existem 156 centros, em 54 países. Mas o crescimento econômico do país está atraindo um número cada vez maior de estudantes. O escritório está tramitando 250 solicitações de abertura de centros Confúcio. Neles, além da língua, os estudantes podem conhecer também a cultura chinesa. A agência está elaborando um critério internacional para a capacitação em mandarim e para seu ensino.