China proíbe exibição de Simpsons e Pokémon O governo chinês proibiu a transmissão de desenhos animados produzidas no exterior com o objetivo de "melhorar a progamação para as crianças", que vinha recebendo críticas. As autoridades bloquearam a difusão de caricaturas estrangeiras no horário das 5 horas da tarde até às 8 horas da noite. A série norte-americana Os Simpsons e a japonesa Pokémon, entre outras, serão substituídas por produtos nacionais. A imprensa chinesa criticou a medida e disse que as crianças claramente preferem os desenhos estrangeiros. "Esta é uma política míope e preocupante, que não resolverá os problemas fundamentais da indústria da animação chinesa", disse o jornal Southern Metropolis News. "Crianças e adultos não terão mais alternativa além de submeterem-se aos produtos chineses". Os dirigentes comunistas estavam incomodados com as muitas caricaturas estrangeiras vistas pelas 250 milhões de crianças chinesas, especialmente diante de seus esforços para fortalecer a produção local, baseada em histórias tradicionais e considerada carente de originalidade.