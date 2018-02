CHINA É SEGUNDO MERCADO DE FILMES De acordo com a associação de filmes americana (MPAA), a China tornou-se o segundo maior mercado cinematográfico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo o Guardian, estatísticas divulgadas pela associação mostram que o potencial do público chinês é avaliado em US$ 2,7 bilhões anuais. O número aumentou 40% desde 2011 e superou o mercado japonês, que é avaliado em US$ 2,4 bilhões. Os EUA lideram o ranking a distância, com US$ 10,3 bilhões anuais. "A China monta dez cinemas por dia", informou Chris Dodd, chefe da associação, ao site Deadline. "Há um apetite voraz, e os filmes vão bem", completou.