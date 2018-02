China diz que guerreiros expostos na Alemanha são falsificações A China confirmou na quinta-feira que os supostamente antigos guerreiros de terracota chineses expostos num museu alemão são falsificações e condenou os organizadores da exposição por ludibriar o público. Enquanto a polícia investiga a autenticidade das figuras de terracota, o Museu de Etnologia de Hamburgo ofereceu a devolução do valor do ingresso a cerca de 10 mil visitantes que já viram a exposição "Poder na Morte" desde sua abertura, em 25 de novembro. A exposição de oito figuras de guerreiros, dois cavalos e 60 objetos menores continua aberta, mas ostenta um aviso dizendo que a autenticidade dos artefatos está em dúvida. A administração do patrimônio cultural da província chinesa de Shaanxi, origem do exército de terracota de 2.000 anos, se disse "ultrajada" porque não enviou guerreiros de terracota originais à Alemanha recentemente. "Todos os objetos expostos em Hamburgo são reproduções", disse o órgão em seu site (www.wenwu.gov.cn), em comunicado formulado em linguagem contundente. "Não tínhamos qualquer conhecimento da exposição. Trata-se de um ato muito grave de logro da mídia e do público", disse o comunicado, desmentindo relatos segundo os quais o órgão teria sido um dos responsáveis pela exposição. Descoberto há 30 anos por um lavrador quando escavava um poço, o exército de terracota guardava o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shihuangdi, que unificou o país em 221 a.C.