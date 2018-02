China celebra primeira Miss Universo A China celebrou sua primeira Miss Universo no domingo, com salas de bate-papo na Internet repletas de elogios à bela rainha de 23 anos. Zhang Zilin, uma secretária que nasceu ao norte da cidade industrial de Shijiazhuang, ganhou o título na tarde do sábado, em um resort no sudeste da ilha chinesa de Hainan. Um blog criado para Zhang na Internet registrou mais de um milhão de participações até domingo, além de comentários de fãs parabenizando a jovem. "Você trouxe honra para o nosso país! Estamos todos felizes por você! Sentimos orgulho pela China!", escreveu um fã que se identificou como "Tango". Os concursos de beleza não são vistos com bons olhos pelos líderes comunistas de Pequim, mas têm se tornado muito populares nos últimos anos. Muitas emissoras locais têm promovido concursos que vão de apresentadores de TV a modelos e cantores, ao estilo "American Idol". Ainda assim, o governo vem tentando manter certo controle, proibindo programas de talentos na televisão em horários de maior audiência e recomendando aos apresentadores e candidatos que não se comportem de maneira provocativa. Os jornais publicaram breves notícias sobre a escolha da jovem Zhang como Miss Universo. A primeira página do jornal Beijing News, um diário popular da capital, mostrou uma grande imagem de um trabalhador migrante fazendo parte da campanha de conscientização da Aids, enquanto o final da página mostrava uma pequena foto de Zhang. (Por Jason Subler)